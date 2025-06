F1 Stefano Domenicali su Imola | Sarà GP di riserva nel 2026 Potrebbe tornare nel 2027

Scosso il cuore degli appassionati italiani di Formula 1: Stefano Domenicali ha commentato l’assenza di Imola dal calendario 2026, annunciando però un possibile ritorno nel 2027 e la possibilità di una gara di riserva nel 2026. La decisione ha suscitato molte discussioni e aspettative, sottolineando quanto il circuito emiliano sia fondamentale per il motorsport italiano. La passione per Imola non si spegne: la pista potrebbe tornare a splendere sui circuiti del Mondiale nei prossimi anni, rinvigorendo il legame tra la F1 e il nostro paese.

Nei giorni scorsi la F1 e la FIA hanno reso ufficiale il calendario del Mondiale 2026 e purtroppo non ha trovato spazio tra i ventiquattro GP in programma quello di Imola. Al posto del circuito italiano è stato inserito quello cittadino di Madrid, che va così a raddoppiare gli appuntamenti spagnoli, vista la presenza di Barcellona. Una notizia che era abbastanza nell'aria e che circolava già da un po' di tempo nel mondo della F1, ma che ha comunque creato dispiacere e polemiche per questo arrivederci ad un circuito storico e che dal 2020 era tornato in calendario con l'etichetta del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna.

“In questo momento si interrompe la presenza di Imola in calendario almeno per il 2026, salvo sorprese. Ma la possibilità che torni nel calendario in futuro esiste, non è per nulla remota: vanno approfondite insieme le condizioni”. - Stefano Domenicali Fonte: T Vai su Facebook

