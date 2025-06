F1 Oscar Piastri | Sarà una gara serrata Montrèal mette tutto in gioco

f1 oscar piastri sar224 una gara serrata montr232al mette tutto in gioco. Vincere a Montrèal, dove non ha mai vinto, riportando la McLaren in trionfo nella terra della foglia d’acero dopo ben tredici anni. Sono molteplici le ambizioni di Oscar Piastri, pronto a giocarsi le sue carte in occasione del GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana proprio nel circuito situato nella metropoli del Quebec. Appuntamento importante per l’australiano che, per l’occasione, dovrà dimostrare tutta

Vincere a Montrèal, dove non ha mai vinto, riportando la McLaren in trionfo nella terra della foglia d’acero dopo ben tredici anni. Sono molteplici le ambizioni di Oscar Piastri, pronto a giocarsi le sue carte in occasione del GP del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questa settimana proprio nel circuito situato nella metropoli del Quebec. Appuntamento importante per l’australiano che, per l’occasione, dovrà difendere la sua leadership nella classifica piloti, dove vanta un vantaggio di dieci lunghezze sul compagno di squadra Lando Norris, motivato a ribaltare la situazione in segno di una battaglia interna che promette spettacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Sarà una gara serrata, Montrèal mette tutto in gioco”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - montrèal - sarà

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Per la quarta volta in stagione sui nove appuntamenti finora disputati, sarà Oscar Piastri a scattare dalla prima posizione sulla griglia di partenza. Sul circuito di Montmeló, l'australiano sarà affiancato dal compagno di squadra Lando Norris, il quale ha però acc Vai su Facebook

@piastri Vai su X

GP Canada - Per i bookmakers sarà duello tra Piastri e Norris. Leclerc: missione impossibile; McLaren, il Canada sarà terreno di scontro tra Norris e Piastri?; Strategie GP Spagna, Pirelli: Undercut non è l'unica arma.