F1 Lewis Hamilton | Abbiamo avuto un problema in Spagna Vasseur? È l’unico che può portarci al vertice

Lewis Hamilton e la Mercedes affrontano il GP del Canada con determinazione, pronti a superare le sfide di una stagione complicata. Dopo i problemi in Spagna e le recenti difficoltà, l’unico che può riportarci ai vertici è Vasseur con la sua strategia vincente. Sul tracciato di Montreal, tra passione e tensione, si prepara un weekend cruciale per Ferrari e gli altri protagonisti. La svolta tanto attesa potrebbe essere dietro l’angolo?

Lewis Hamilton si è dimostrato concentrato e carico nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, ci attende un weekend di grande importanza, in particolare in casa Ferrari. Dopo una serie di risultati non propriamente scintillanti, arriverà la svolta tanto attesa? La scuderia di Maranello non vuole ancora mollare la presa nella stagione attuale, ma il rischio di doversi già concentrare sul prossimo campionato è davvero dietro l'angolo.