F1 Lando Norris | Io e Piastri vogliamo combattere e vincere Non perfette le scorse settimane

Lando Norris e Oscar Piastri sono pronti a riscrivere le loro storie di successo, determinati a superare le recenti difficoltà e conquistare il primo posto nel campionato di Formula 1 2025. Con il GP del Canada come palco di sfida, i due piloti della McLaren vogliono dimostrare che la forza di squadra e la passione possono portare alla vittoria. La corsa è aperta: il weekend promette emozioni e svolte decisive, e Norris è pronto a scrivere il suo capitolo di gloria.

Obiettivo primo posto. Non sarà un weekend semplice per Lando Norris, pilota della McLaren pronto ad affrontare il GP del Canada, atto numero dieci del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Montrèal. Il britannico come sappiamo occupa la seconda posizione nella generale, con uno svantaggio di dieci punti rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, leader di una classifica precaria e pronta ad essere cambiata in nordamerica, dove i due rappresentanti del Team McLaren cercheranno di darsi battaglia, in modo da far tornare il team Papaya al primo posto nel Quebec dopo ben tredici anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Oasport.it