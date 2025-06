F1 Lando Norris | Io e Oscar vogliamo batterci e vincere Non perfette le scorse settimane

Lando Norris si prepara a scrivere una nuova pagina di questa emozionante stagione di Formula 1, determinato a superare le sfide e conquistare il primo posto. Con Oscar Piastri in vetta e le strategie da affinare, il GP del Canada rappresenta un’occasione cruciale per i nostri talenti di dimostrare il loro valore e riscrivere le gerarchie. La battaglia è appena iniziata, e il podio è alla portata di un talento come il loro.

Obiettivo primo posto. Non sarĂ un weekend semplice per Lando Norris, pilota della McLaren pronto ad affrontare il GP del Canada, atto numero dieci del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Montrèal. Il britannico come sappiamo occupa la seconda posizione nella generale, con uno svantaggio di dieci punti rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, leader di una classifica precaria e pronta ad essere cambiata in nordamerica, dove i due rappresentanti del Team McLaren cercheranno di darsi battaglia, in modo da far tornare il team Papaya al primo posto nel Quebec dopo ben tredici anni dall'ultima volta.

