F1 in Canada la McLaren sarà dominante? Incognita lay-out La Ferrari cerca un senso al suo 2025

Il Gran Premio del Canada si avvicina, portando con sé un mix di attese e interrogativi. La McLaren, fresca del trionfo in Spagna, si presenta come la dominatrice indiscussa, sfidando l’incognita del layout di Montreal. La Ferrari, invece, cerca di ritrovare il senso delle sue ambizioni per il 2025. Domenica 15 giugno sarà una sfida tra strategia e velocità, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e scrivere un nuovo capitolo nel mondiale di F1.

Domenica 15 giugno si correrà il Gran Premio del Canada, decimo atto del Mondiale 2025 di F1. Siamo reduci da un GP di Spagna trionfale per la McLaren, capace di sbaragliare la concorrenza. In molti si chiedevano se l’entrata in vigore della nuova direttiva tecnica, relativa alla riduzione della tolleranza sulla flessibilità delle ali, avrebbe vaporizzato la superiorità della MCL39. Risposta negativa. Anzi, se qualcosa è cambiato, è andato a vantaggio del Team di Woking, ancor più straripante. Almeno al Montmelò. Montreal è però una pista molto diversa da quella edificata in Catalogna. Il lay-out del tracciato del Quebec è concettualmente simile a quello di Imola, dove le vetture color papaya hanno subito una delle rare sconfitte della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, in Canada la McLaren sarà dominante? Incognita lay-out. La Ferrari cerca un senso al suo 2025

In questa notizia si parla di: canada - mclaren - sarà - dominante

Mentre i riflettori si concentrano sull'ira funesta di Max Verstappen e sul consolidato dominio targato McLaren, non possiamo non rivolgere parte della nostra attenzione su quanto sta avvenendo in casa Ferrari. Nel box di Maranello, infatti, si sta consumando u Vai su Facebook

Zak Brown prevede un sabato difficile per la McLaren a Imola; Corsa al titolo, Russell si tira fuori: “Vorrei, ma McLaren è troppo dominante”; Analisi passo gara FP2 Bahrain: Mclaren dominante sin dal venerdì!.