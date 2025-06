F1 il nuovo regolamento nel 2026 prevederà una rivoluzione nei motori anche tecnologica La Ferrari sarà pronta?

Il mondo della Formula 1 si prepara a un nuovo capitolo nel 2026, con regolamenti rivoluzionari che trasformeranno i motori e la tecnologia di gara. La Ferrari si sta già attrezzando per questa sfida, consapevole che il vero ritorno alla vittoria dipenderà dall’innovazione e dalla capacità di adattarsi a un panorama in costante evoluzione. Mentre le aspettative crescono, il futuro promette di essere più competitivo e sorprendente che mai…

A meno di sconquassi, ovverosia un crollo prestazionale della McLaren, la Ferrari deve già guardare “all’anno prossimo” per tornare a vincere il Mondiale. Un “anno prossimo” che però non arriva mai. Cionondimeno, è bene ricordare come il 2026 coinciderà con una nuova rivoluzione regolamentare. In particolare, stanno venendo progettate power unit totalmente diverse, perché cambierà la ripartizione della potenza generata dalla parte endotermica e da quella elettrica. Se attualmente siamo attorno a 550 kW per la prima e 120 kW per la seconda, la futura generazione di PU avrà rispettivamente 400 kW e 350 kW. 🔗 Leggi su Oasport.it