F1 GP Canada 2025 | orari prove libere qualifiche e gara La guida tv

Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal. Dal venerdì 13 fino a domenica 15 giugno, appassionati e tifosi potranno vivere ogni attimo di prove libere, qualifiche e gara attraverso orari precisi e la guida TV dedicata. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa emozionante tappa del campionato!

Archiviato il trittico europeo Imola-Montecarlo-Barcellona, dopo un weekend di pausa il circus torna protagonista oltreoceano da venerdì 13 a domenica 15 giugno per il Gran Premio del Canada 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si gareggia sul mitico circuito cittadino semipermanente di Montreal, intitolato a Gilles Villenueve, per un appuntamento che regala spesso grandi emozioni in pista. McLaren ha dominato la scena al Montmelò nonostante l’introduzione della nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili e sarĂ dunque il team da battere anche in Canada, con Oscar Piastri leader del campionato piloti a +10 sul compagno di squadra Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

GP CANADA F1 – ORARI IN TV VENERDÌ 13 GIUGNO • 19:30 – 20:30 ? Prove Libere 1 • 23:00 – 00:30 ? Prove Libere 2 ? SABATO 14 GIUGNO • 18:30 – 19:30 ? Prove Libere 3 • 22:00 – 23:00 ? Qualifiche (diretta su SKY, differita su TV8 alle 23: Vai su Facebook

Ed arriviamo alla quarta infografica per questo weekend, quella del GP del Canada 2025, con la F1 che torna in pista a Montréal sulla pista intitolata all'indimenticato Gilles Villeneuve. Ecco tutti gli orari (serali) del fine settimana in arrivo. #F1 #CanadianGP Vai su X

