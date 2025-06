F1 GP Canada 2025 | gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Se sei un appassionato di Formula 1, non perdere gli orari su TV8 del Gran Premio di Canada 2025, in programma dal 13 al 15 giugno a Montreal. Un appuntamento imperdibile, soprattutto per il suo ruolo storico nel Mondiale, con questa pista che ospita la quarantaquattresima gara nel cuore del Quebec. D’altronde, il GP del Canada è da sempre un classico: preparati a vivere ogni emozione in diretta!

Il decimo round del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Canada, che andrà si disputerà nel fine settimana del 13-15 giugno. Si gareggerà sulla pista di Montreal per la quarantaquattresima volta. È un dato da rimarcare, poiché quello del Quebec è il tracciato extra-europeo in cui si è disputato il maggior numero di GP valevoli per il Mondiale. Concepito negli anni ’70, il circuito è più o meno sempre rimasto lo stesso. D’altronde costeggia i bordi dell’Isola di Notre Dame, un isolotto artificiale creato negli anni ’60 all’interno del fiume San Lorenzo, dunque non c’è molto spazio per apportare modifiche! Ecco perché le vie di fuga sono ridotte (o inesistenti) e la sede stradale è decisamente angusta per gli standard attuali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Canada 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

canada - orari - venerdì - domenica

