F1 GP Canada 2025 | gli orari e dove vederlo tutte le info

La F1 torna a emozionare con il GP del Canada, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motorsport. In questo weekend, i piloti si sfideranno sul circuito di Montreal, offrendo emozioni e adrenalina. Scopri gli orari, dove seguire la gara in diretta tv e streaming, e preparati a vivere ogni istante di questa avventura. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti neanche un secondo di questa spettacolare corsa.

La F1 torna per il weekend e lo fa con il GP di Canada: ecco allora tutte le info utili con orari, dove vederlo in diretta tv e in streaming. La F1 sta per tornare: in questo weekend che sta per cominciare, infatti, i piloti saranno impegnati nel Gran Premio del Canada. Si lascerà quindi momentaneamente l’Europa, dopo aver affrontato diversi circuiti che hanno regalato emozioni e colpi di scena, e si andrà oltreoceano per una nuova avventura. Gli occhi saranno ancora una volta puntati sulla McLaren che con Lando Norris e Oscar Piastri sta dominando di weekend in weekend le classifiche dei diversi Gran Premi e, di rimando, anche la classifica generale – anche quella Costruttori. 🔗 Leggi su Sportface.it

