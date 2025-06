F1 Charles Leclerc | Credo in Vasseur come lui ha sempre creduto in me Via dalla Ferrari? Non commento

F1 Charles Leclerc si presenta con determinazione e fiducia, pronto a conquistare il weekend canadese. Con la passione che lo anima e il supporto di Vasseur, il pilota monegasco conferma il suo impegno e la speranza di portare a casa risultati importanti per la Ferrari. Sul suggestivo circuito di Montreal, le aspettative sono alte: il Gran Premio del Canada 2025 promette emozioni forti e sfide avvincenti, in un fine settimana cruciale per la scuderia di Maranello.

Charles Leclerc non vuole fermarsi e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, posizionato sull’Isola di Notre Dame ed intitolato a Gilles Villeneuve, siamo pronti per vivere un fine settimana di estrema importanza, in particolare pensando alla scuderia Ferrari. Il team di Maranello, in teoria, non vuole ancora gettare la spunta per la stagione in corso, ma il rischio di doversi già concentrare sul prossimo campionato è davvero dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it