F1 Andrea Kimi Antonelli | Vengo da tre gare molto dure ho lavorato molto per il GP di Canada

Inizia con il consueto media day la settimana del Gran Premio di Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo le intense gare di Spagna, dove Piastri e Norris hanno dimostrato il loro valore, la McLaren emerge come protagonista assoluta. Andrea Kimi Antonelli, fresco di tre sfide impegnative, ha lavorato duramente per affrontare questa tappa cruciale. Tra dichiarazioni e strategie, si preannuncia un weekend ricco di emozioni e sorprese.

Inizia con il consueto media day la settimana del Gran Premio di Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Dopo il GP di Spagna, concluso con la vittoria di Oscar Piastri ed il secondo posto di Lando Norris, la McLaren appare sempre più dominatrice del campionato, nonostante la nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori. Oggi i piloti sono stati impegnati nelle dichiarazioni alla stampa e tra le tante voci rilasciate c'è stata anche quella di Andrea Kimi Antonelli, reduce dal ritiro nel GP di Spagna, a causa di un problema alla sua Mercedes. Il giovane italiano sta attraversando un periodo difficile, con le ultime tre gare senza punti ed è in cerca di riscatto.

