Ex stelle del calcio coinvolte in una maxi truffa di criptovalute El Pariodico

Scandalo nel mondo del calcio: sei stelle, tra cui ex campioni del Barcellona e dell’Ajax, sono sotto inchiesta per una maxi truffa legata alle criptovalute e NFT, con perdite stimate di oltre tre milioni di euro. Un coinvolgimento che scuote il calcio europeo e apre un nuovo capitolo sulle insidie del digitale. La vicenda si sta svelando, portando alla luce un lato oscuro dello sport e della finanza moderna.

Ex calciatori del Barcellona e dell’Ajax sotto inchiesta per una presenta frode.. Secondo El Periodico , sei giocatori della Liga sono attualmente sotto inchiesta per il loro coinvolgimento in una truffa basata su criptovalute e NFT del valore di tre milioni di euro. Sono sospettati gli ex giocatori del Barcellona Iván Rakitic e Javier Saviola, insieme a Nico Pareja, Alejandro Papu Gomez, Alberto Moreno e l’ex giocatore dell’Ajax Lucas Ocampos. Leggi anche: Maxi-frode sui fondi Pnrr: arrestato il presidente della Pistoiese calcio Il caso nei dettagli. Secondo le prime ricostruzioni, i giocatori avrebbero sostenuto pubblicamente — o forse anche partecipato attivamente — a piattaforme digitali poi crollate, lasciando gli investitori con il cerino in mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ex stelle del calcio coinvolte in una maxi truffa di criptovalute (El Pariodico)

