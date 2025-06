Ex Roma Dzeko verso il ritorno in Serie A | il Bologna preme

dichiarato il suo talento, diventando uno dei volti più amati e rispettati della Roma. Ora, il suo possibile ritorno in Serie A, con il Bologna che spinge forte, accende nuovamente l’attesa e la passione dei tifosi. Il mercato è in fermento e il futuro di Dzeko potrebbe riscrivere ancora una volta le carte del calcio italiano.

Negli ultimi anni, la Roma ha potuto contare su alcuni grandi calciatori, su campioni in grado di decidere le partite. In questa lista speciale rientra senza ombra di dubbio il nome di Edin Dzeko, che ha militato tra le fila giallorosse dal 2015 al 2021. In 6 annate, il bosniaco ha dato prova di essere un centravanti di caratura internazionale, capace di segnare in ogni modo. Colpo di testa, destro, sinistro, al volo: il Cigno di Sarajevo ha colpito in ogni modo, con quella casacca capitolina con cui ha siglato 119 gol e 54 assist in 260 presenze. L’ormai 39enne, però, avrebbe ancora voglia di dimostrare il suo valore in uno dei top 5 campionati europei, più nello specifico in quella Serie A che si è tramutata in un habitat naturale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ex Roma, Dzeko verso il ritorno in Serie A: il Bologna preme

