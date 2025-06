Ex Lebole, via ‘sti poveracci! Ora ce fa le mutande Prada… co’ la benedizione dei padroni.

Tra rottami e ricordi di un passato di moda, l'ex Lebole si trasforma ora in un simbolo di lotta e speranza. Questa mattina, tra urla e sbarre, cittadini e senza tetto si sono trovati a fronteggiare un altro colpo duro: la chiusura di un rifugio che, nonostante tutto, rappresentava una speranza di sopravvivenza. La testimonianza di una comunità che non si arrende, pronta a riscrivere il proprio destino.

Stamattina all’alba, giù botte e fischietti: han fatto pulito all’ ex Lebole, quell’ammasso de capannoni abbandonati dove nun ci si faceva più moda, ma si tirava avanti a stento coi materassi zozzi, fornelli a bombola e sogni fraddici Ce n’hanno tirati fori ‘na decina — italiani, stranieri, poveri cristi — ma quelli che ci dormivan là dentro ereno minimo cento, solo che ‘sti ultimi giorni s’eron messi nei buchi come i gatti. La famiglia Carrara, che dell’area ne fa la guardia col binocolo da Pistoia, ha fatto l’esposto: e via, giù coi carabinieri, polizia, municipale e compagnia cantante. S’è vista più gente stamani lì che pel Corso la domenica. 🔗 Leggi su Lortica.it