Ex calciatore del Gladiator condannato per violenza sessuale su una 14enne

Un ex calciatore del Gladiator, Clemente Crisci, originario di San Felice a Cancello e residente nel Beneventano, è stato condannato a 6 anni di reclusione per violenza sessuale su una ragazza di appena 14 anni. La vicenda, che ha sconvolto la comunità sportiva, coinvolge anche il centrocampista del Padova, Carmine Cretella. Un episodio che mette in luce le ombre dietro le luci dello sport e l’importanza di tutelare i più vulnerabili.

