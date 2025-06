Evaso dalla comunità a Bologna arrestato mentre fa shopping a Trieste

Un giovane triestino di 25 anni, attualmente in affidamento in prova per rapina e resistenza, ha messo a segno un colpo da manuale: è evaso dalla comunità di Bologna e ha scelto di fare shopping a Trieste, dove è stato prontamente arrestato dai carabinieri. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sul controllo dei soggetti in affidamento. Ma cosa ci insegna questa vicenda?

Evade dalla comunità e viene arrestato dai carabinieri mentre fa shopping. Protagonista della vicenda è un 25enne triestino che si trovava a Bologna in una comunità, dove stava scontando la misura dell'affidamento in prova per aver commesso i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

