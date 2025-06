Evacuata la sede del Politecnico di Milano in via Mancinelli | Pericolo esplosione

Una giornata di allarme al Politecnico di Milano: la sede di via Mancinelli 7 è stata evacuata a causa del rischio esplosione legato a un frigorifero guasto contenente sali di diazonio. Grazie all’intervento tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri, si è evitata una tragedia. La comunità universitaria ora si interroga sulla gestione di sostanze pericolose e sulla sicurezza di ambienti accademici. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e formazione continua sulla sicurezza.

La sede distaccata del Politecnico di Milano in via Mancinelli 7 è stata evacuata nel pomeriggio del 12 giugno perché a rischio «esplosione». Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri, immediatamente intervenuti dopo l’allarme, si sarebbe rotto un frigorifero con all’interno cinque grammi di sali di diazonio. Si tratta di una sostanza che, se non conservata a una temperatura inferiore ai cinque gradi, può esplodere. I locali sono stati evacuati e l’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Presenti anche gli artificieri dei militari e gli specialisti del nucleo Nbcr dei pompieri, alle prese con la bonifica del frigorifero. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Evacuata la sede del Politecnico di Milano in via Mancinelli: «Pericolo esplosione»

