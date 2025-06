Europeo Under 21 | sei nomi da tenere d’occhio per il futuro uno di loro nel mirino della Juve

L’Europeo Under 21 in Slovacchia sta già regalando emozioni e scoperti sorprendenti. Sei giovani talenti, pronti a lasciare il segno nel calcio del futuro, stanno attirando l’attenzione di club di élite, tra cui la Juventus che ha già messo gli occhi su uno di loro. Questi promettenti talenti sono destinati a fare parlare di sé: ecco chi sono e perché vale la pena seguirli da vicino.

Europeo Under 21: sei giovanissimi talenti da tenere d’occhio per il futuro; uno di loro è già nel mirino della Juve L’Europeo Under 21 in programma in Slovacchia, iniziato ieri, promette di essere una vetrina imperdibile per alcuni dei talenti più brillanti del calcio europeo. Dopo il trionfo dell’Inghilterra nel 2023, l’edizione di quest’estate vede . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Europeo Under 21: sei nomi da tenere d’occhio per il futuro, uno di loro nel mirino della Juve

In questa notizia si parla di: europeo - under - tenere - occhio

Sogno europeo: la strategia di gioco - L'Allianz Stadium si prepara a vivere un'emozionante battaglia per l'Europa il 18 maggio 2025. La Juventus affronta l'Udinese nella 37ª giornata di Serie A, con la Champions League come obiettivo primario.

Ebbasta lamentarsi della Nazionale italiana! Oggi inizia il Campionato Europeo U-21 e Sottoporta - Il Calcio Internazionale vi attenziona i giovani talenti da tenere d'occhio! Largo ai giovani! Vai su Facebook

Ethan Nwaneri, Jorrel Hato e non solo: i sei gioielli da tenere d'occhio agli Europei Under 21 2025 Vai su X

Comincia l'Europeo U21: chi sono i giocatori da tenere d'occhio; Europei Under 21, i giocatori più costosi. CLASSIFICA; Ethan Nwaneri, Jorrel Hato e non solo: i sei gioielli da tenere d'occhio agli Europei Under 21 2025.

Comincia l'Europeo U21: chi sono i giocatori da tenere d'occhio Segnala msn.com: La competizione che inizia oggi in Slovacchia non è più, da tempo, un semplice torneo giovanile e neppure una vetrina per talenti ancora da scoprire.