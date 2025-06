Europei Under21 Italia-Romania 1-0 | Baldanzi lancia gli Azzurrini

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata iniziano con il piede giusto l'avventura agli Europei Under 21, conquistando una vittoria fondamentale contro la Romania e lasciando un'ottima impressione. Con un gol decisivo di Baldanzi, la squadra italiana dimostra determinazione e talento, mettendo subito pressione sulla Spagna. L'entusiasmo cresce e il cammino verso la qualificazione si fa sempre più promettente, perché...

(Adnkronos) – Buona la prima per gli Azzurrini. La Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata debutta con un successo nella prima gara del gruppo A dell'Europeo di categoria. A Trnava, in Slovacchia, finisce 1-0 e decide la rete di Tommaso Baldanzi. Italia che aggancia subito la Spagna (vittoriosa 3-2 nella gara inaugurale contro la Slovacchia) in testa al proprio girone. Tanto studio in avvio. Gli Azzurrini palleggiano bene in mezzo al campo e ci provano subito con un paio di conclusioni da fuori di Baldanzi e Koleosho, mentre il pericolo maggiore dalla Romania arriva da un tiro dal limite di Gramenti, respinto in maniera involontaria da Ilie.

