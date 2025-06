Europei Under 21 Nunziata | Vittoria importantissima Era fondamentale partire bene

di mettere in difficoltà la difesa italiana con pressing intenso e ripartenze rapide. Tuttavia, grazie a una prestazione solida e determinata, l'Italia di Nunziata ha saputo mantenere il vantaggio e gettare le basi per un cammino promettente nella competizione. La vittoria di oggi rappresenta un segnale forte per il gruppo e per tutto il movimento azzurro under 21, evidenziando la strada da seguire per raggiungere traguardi importanti.

Trnava (Slovacchia), 11 giugno 2025 – Cominciano con il piede giusto gli Europei Under 21 dell'Italia di Carmine Nunxiata, che piega 1-0 la Romania nel match d’esordio. Agli azzurri è bastato mancino vincente di Baldanzi al 25’. Un guizzo che ha risolto un match che nelle prime battute ha rischiato di diventare piuttosto complicato perché, nonostante il tentativo degli azzurri di prendere in mano il pallino del gioco, la Romania è stata capace di rendersi pericolosa in un paio di occasioni. Trovato il gol, l’Italia ha acquisito maggiori sicurezze e al 44’ ha sfiorato il raddoppio con la conclusione di Koleosho che si è stampata sul palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, Nunziata: "Vittoria importantissima. Era fondamentale partire bene"

