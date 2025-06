Europei scherma 2025 | gli italiani in gara giorno per giorno Orari programma tv

Gli Europei di scherma 2025, che si terranno a Genova dal 14 al 19 giugno, promettono emozioni indimenticabili e grandi protagonisti italiani. Con un programma ricco di gare e orari ben distribuiti, gli appassionati potranno seguire ogni colpo e ogni vittoria attraverso varie piattaforme, tra cui Sky Sport Arena, Sky GO, NOW, YouTube Federazione Internazionale Scherma e OA Sport. Restate con noi per scoprire giorno per giorno gli italiani in gara e gli orari delle gare.

Gli Europei senior 2025 di scherma si disputeranno in Italia, a Genova, da sabato 14 a giovedì 19 giugno. La diretta tv della manifestazione in abbonamento sarĂ fruibile su Sky Sport Arena, la diretta streaming in abbonamento sarĂ disponibile su Sky GO, NOW, e quella gratuita su YouTube Federazione Internazionale Scherma, infine la diretta live testuale sarĂ a cura di OA Sport. I convocati dell’Italia sono, nel fioretto femminile, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Alice Volpi, nel fioretto maschile, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, nella sciabola femminile, Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale, nella sciabola maschile Dario Cavaliere (solo prova individuale), Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri (solo prova a squadre), Pietro Torre, nella spada femminile Rossella Fiamingo, Sara Maria Kowalckzyk (solo prova individuale), Lucrezia Paulis (solo prova a squadre), Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, nella spada maschile, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo (solo prova individuale), Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei scherma 2025: gli italiani in gara giorno per giorno. Orari, programma, tv

Sono sempre più vicini i Campionati Europei di scherma a Genova. ? Alice Volpi: “Abbiamo bisogno del vostro sostegno!”. #ItaliaTeam Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook

Mancano tre giorni all’inizio degli Europei di scherma. Come rifiutare l’invito del nostro Guillaume Bianchi? Ci vediamo a Genovaaaa #ItaliaTeam @Federscherma Vai su X

