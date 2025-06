Europei di Calcio Under 21 Nunziata | Era importante partire con una vittoria

Gli Europei Under 21 sono iniziati con una vittoria fondamentale per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, che nella prima sfida contro la Slovacchia conquistano tre punti preziosi e si posizionano in testa al gruppo. Un avvio promettente, caratterizzato da tanto studio e un’ottima crescita nel gioco. L’Italia dimostra di essere già in carreggiata, pronta a dare battaglia e a mettere le basi per un cammino ricco di emozioni e successi.

Trnava – Buona la prima per gli Azzurrini. La Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata debutta con un successo nella prima gara del gruppo A dell’Europeo di categoria. A Trnava, in Slovacchia, finisce 1-0 e decide la rete di Tommaso Baldanzi. Italia che aggancia subito la Spagna (vittoriosa 3-2 nella gara inaugurale contro la Slovacchia) in testa al proprio girone. Tanto studio in avvio. Gli Azzurrini palleggiano bene in mezzo al campo e ci provano subito con un paio di conclusioni da fuori di Baldanzi e Koleosho, mentre il pericolo maggiore dalla Romania arriva da un tiro dal limite di Gramenti, respinto in maniera involontaria da Ilie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

