Eurodeputato vandalizza mostra LGBT durante il Pride | bufera in Polonia

Un gesto provocatorio nel cuore del Pride Month. In Polonia, nel pieno del mese del Pride, un episodio ha scatenato un'ondata di indignazione politica e mediatica. L'eurodeputato Grzegorz Braun, già noto per le sue azioni provocatorie, ha distrutto e calpestato i pannelli di una mostra dedicata ai diritti LGBT allestita nella camera bassa del parlamento polacco (Sejm). Le immagini della distruzione. Nei video circolati online, si vede chiaramente Braun rimuovere con forza i cartelloni posti su cavalletti, per poi scaraventarli a terra e calpestarli uno ad uno. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di un commesso del parlamento, che ha tentato inutilmente di fermarlo.