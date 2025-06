Euro 2032 | il modello Genova per gli stadi italiani Pronto un commissario per evitare la figuraccia con la Uefa Quali saranno i 5 impianti designati? Abodi | Il Sud deve esserci

L’Italia si prepara a brillare con Euro 2032 e il modello Genova promette di rivoluzionare gli stadi nazionali. Andrea Abodi, Ministro dello Sport, sottolinea l’urgenza di superare burocrazia e ritardi, annunciando l’arrivo di un commissario speciale per evitare figuracce con la UEFA. Ma quali saranno i cinque impianti selezionati? E soprattutto, il Sud avrà il suo spazio? La risposta nelle prossime mosse del governo.

Le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, sulla situazione degli stadi italiani in vista della candidatura per Euro 2032 Basta burocrazia, basta rinvii. Il Governo accelera per affrontare l’annosa e ormai non più rimandabile emergenza degli stadi italiani. Con l’Europeo del 2032, da ospitare insieme alla Turchia, che si avvicina a grandi passi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Euro 2032: il “modello Genova” per gli stadi italiani. Pronto un commissario per evitare la figuraccia con la Uefa. Quali saranno i 5 impianti designati? Abodi: «Il Sud deve esserci»

In questa notizia si parla di: euro - stadi - italiani - modello

I biglietti dei concerti di Elodie agli stadi venduti ad appena 10 euro, il presunto motivo dietro i prezzi mai visti - Perché i biglietti dei concerti di Elodie sono venduti a soli 10 euro? Molti fan si chiedono il motivo di questa sorprendente offerta.

Anche il Maradona tra i cinque stadi italiani che saranno scelti per le partite degli Europei di calcio? Vai su Facebook

Un super commissario per sbloccare gli stadi, altrimenti addio europei: Abodi vuole Atelli. Il ministro dello Sport vuole nominare il suo capo di gabinetto per velocizzare lavori da 5 miliardi in euro negli impianti italiani. Di @Simocanettieri Vai su X

Oltre le parole: il futuro degli stadi italiani parte dalle città di provincia; Euro 2032, Gravina: Nove stadi italiani in lizza, ma non cita il Maradona di Napoli; Euro 2032: Abodi svela la lista dei sette stadi italiani in lizza per ospitare le partite.

Euro 2032, il ministro Abodi: “Il Sud non potrà mancare e Napoli è il cuore del Sud e dell’Italia” Come scrive napolitoday.it: Torino è uno stadio già pronto, Roma con l'Olimpico dovrà fare qualcosa, anche se ci aspettiamo che qui nascerà ...