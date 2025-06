Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle

Vivi un’indimenticabile avventura sull’Etna il 28 giugno 2025: un trekking al tramonto sul suggestivo sentiero di Monte Gemmellaro, a pochi minuti da Catania. Lasciati conquistare dalla bellezza della natura e concludi la serata con una cena sotto le stelle in un rifugio riservato esclusivamente a noi. Un’esperienza unica, perfetta per riscoprire il fascino selvaggio del vulcano e creare ricordi indimenticabili. Non perderti questa magia!

Sabato 28 giugno 2025 un’esperienza speciale sull’Etna lungo il suggestivo sentiero di Monte Gemmellaro (a meno di 30 minuti da Catania): un facile trekking al tramonto immersi nella natura e una cena sotto le stelle in un rifugio esclusivamente aperto per noi. Itinerario dell’esperienza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle

In questa notizia si parla di: etna - trekking - cena - rifugio

Etna trekking: da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli - Scopri il cuore dell'Etna con un emozionante trekking da Piano Provenzana alla Grotta dei Rotoli. Accompagnati da Alberto Torrisi, esplorerai sentieri inediti a 1600 metri di altitudine, tra colate laviche e boschi fitti, per vivere scenari mozzafiato lontano dalle folle.

la bottoniera dei Sartorius -Etna nord: Passeggiata al tramonto, cena nel bosco e osservazioni al telescopio di pianeti e stelle – con anguria e sangria finale sabato 14 giugno ore 17.30 Suggestivo sentiero che si sviluppa tra brulle lave e boschi. Programma: P Vai su Facebook

Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle; Etna al tramonto: Trekking e Cena; Etna trekking e pane cunzatu sotto le stelle.

Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle Scrive cataniatoday.it: Inizieremo il pomeriggio con il suggestivo percorso nella zona di Etna Ovest, a Piano dei Grilli (Bronte), in un ...