Etichetta obbligatoria sui prodotti europei raccolta firme di Coldiretti in piazza

In piazza Savonarola si riaccende l'attenzione sui diritti dei consumatori: Coldiretti lancia una campagna di raccolta firme per una proposta di legge europea che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine di tutti i prodotti alimentari. Un passo importante verso la trasparenza e la tutela della qualità, coinvolgendo cittadini e agricoltori. Venerdì 13, dalle 8.30 alle 12.30, un'occasione da non perdere per far sentire la propria voce e sostenere un'agricoltura più trasparente e responsabile.

Sarà ancora piazza Savonarola il punto focale della raccolta firme della proposta di legge europea presentata da Coldiretti per ottenere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine per tutti i prodotti alimentari, in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Venerdì 13, dalle 8.30 alle 12.30.

