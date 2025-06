Estrazione Superenalotto 12 giugno 2025 | vincite e quote

Sei pronto a scoprire se la fortuna sorride anche questa volta? L’estrazione del Superenalotto del 12 giugno 2025, concorso n. 93, si avvicina e le aspettative sono alte. Con poche ore ancora a disposizione, preparatevi a conoscere tutte le novità sulle vincite e le quote aggiornate. Resta con noi per non perdere nemmeno un dettaglio di questa emozionante sfida con il destino!

12 giugno 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 93. Ecco tutti i ragguagli Tutto pronto per la prossima estrazione del Superenalotto della settimana. Poche le ore rimaste per sfidare la sorte con una combinazione di numeri che potrebbe rivelarsi vincente. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa: Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it SUPERENALOTTO Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00 Punti 5: Numero vincite 3, Quote € 52. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Estrazione Superenalotto 12 giugno 2025: vincite e quote

In questa notizia si parla di: estrazione - superenalotto - vincite - quote

