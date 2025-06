Estate romana | volti nuovi anima antica

Gian Gasperini alla Roma segna l'inizio di una stagione carica di aspettative e rinnovamento. Tra volti nuovi e un'anima antica, la capitale si prepara a vivere emozioni indimenticabili. La passione dei tifosi si accende, tra sogni e sfide da affrontare: il 2025 promette di essere un capitolo entusiasmante nel grande libro giallorosso.

C’è qualcosa di diverso nell’aria di Trigoria. Un fruscio sottile, un’energia che si muove tra i corridoi, le panchine, le voci. La Roma cambia pelle, ma non perde la sua anima. Con l’arrivo di Gasperini, il no di Ranieri alla Nazionale e un mercato in fermento, la stagione 2025 si apre tra suoni nuovi, immagini familiari e brividi che giĂ scorrono sulla pelle dei tifosi. Il battito nuovo di Trigoria. L’ annuncio ufficiale dell’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è stato affidato a un video suggestivo pubblicato sui canali ufficiali del club. Il tecnico viene introdotto come un vero gladiatore, attraverso una narrazione visiva potente: il Gianicolo, l’Altare della Patria, San Pietro e il Pantheon si susseguono in un crescendo di emozione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it