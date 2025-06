Estate in Fortezza 2025 dal Festival Internazionale di Canto Popolare a musica scienza talk show e danza

Preparati a vivere un’estate indimenticabile all’interno di Fortezza, dove musica, scienza, danza e cultura si incontrano in un crescendo di emozioni. Dal 12 giugno 2025, “Estate in Fortezza” 2025 apre le sue porte con eventi straordinari come il Festival Internazionale di Canto Popolare, talk show stimolanti e spettacoli coinvolgenti. Un’occasione unica per immergersi in un’esperienza culturale a tutto tondo: non perdere questa magia!

Arezzo, 12 giugno 2025 – Il Festival Internazionale di Canto Popolare, appuntamento de Il Polifonico 2025, Vincenzo Schettini con La Fisica che ci piace, la voce di Stefania Andreoli che legge Benjamín Labatut, La Zanzara, il concerto-tributo degli Abbadream, il cantautore Enrico Nigiotti e un emozionante Omaggio a Morricone: sono solo alcuni degli appuntamenti della nuova edizione dell’“Estate in Fortezza” 2025, la rassegna estiva ospitata dal 4 luglio al 22 agosto nella Fortezza Medicea di Arezzo che quest’anno offre un cartellone ricco e trasversale tra divulgazione scientifica, spettacolo, musica dal vivo e cultura pop curato da Fondazione Guido D’Arezzo con il sostegno di Fondazione Cr Firenze, Estra, Unicoop Fi, Intesa San Paolo, Coingas, Tesi e la partnership di Teatro Verdi Montecatini e Progetti per Danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Estate in Fortezza” 2025 dal Festival Internazionale di Canto Popolare a musica, scienza, talk show e danza

