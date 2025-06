Estate in Fortezza 2025 | cultura musica scienza e spettacolo alla Fortezza Medicea di Arezzo

L’estate si accende alla Fortezza Medicea di Arezzo con “Estate in Fortezza 2025”: un percorso vibrante tra musica, scienza, spettacolo e cultura pop. Dal 4 luglio al 22 agosto, la rassegna promette emozioni uniche con artisti di fama, talk stimolanti e performance coinvolgenti. Un'occasione imperdibile per vivere l’estate all’insegna della cultura e del divertimento… lasciandosi sorprendere da un ricco calendario di eventi dedicati a tutti i gusti e tutte le età.

Dal 4 luglio al 22 agosto torna “Estate in Fortezza”, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo, che animerà la Fortezza Medicea con un cartellone ricco e trasversale tra musica, divulgazione scientifica, talk show, danza e cultura pop. L’edizione 2025 vede protagonisti nomi come Vincenzo Schettini, Stefania Andreoli, il format teatrale de La Zanzara, il concerto-tributo degli Abbadream, il cantautore Enrico Nigiotti e l’ Omaggio a Morricone con l’Ensemble Le Muse, per un’estate all’insegna della bellezza e della conoscenza. Nel programma anche appuntamenti di rilievo come il 40° Festival Internazionale di Canto Popolare, parte integrante del Concorso Polifonico Internazionale, che ospiterà cori da Germania, Venezuela, Ungheria, Cina e Francia sotto la direzione artistica di Luigi Marzola. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Estate in Fortezza 2025”: cultura, musica, scienza e spettacolo alla Fortezza Medicea di Arezzo

