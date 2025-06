Estate a Treviso | 250 eventi in programma tra musica teatro e cinema all' aperto

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Treviso! Con oltre 250 eventi tra musica, teatro e cinema all'aperto, "Treviso d'estate" trasformerà la città in un palcoscenico vibrante dal 21 giugno al 27 settembre. Presentata oggi dal Comune di Treviso, in collaborazione con la Camera di Commercio e il sostegno di CentroMarca Banca, questa grande rassegna promette emozioni per tutti i gusti e tutte le età. Non perdere l'occasione di scoprire la magia dell’estate trevigiana!

Si chiama "Treviso d'estate" la grande rassegna presentata oggi, giovedì 12 giugno, dal Comune di Treviso in collaborazione con la Camera di Commercio e il sostegno di CentroMarca Banca. Dal 21 giugno al 27 settembre oltre 250 eventi animeranno la città tra musica, teatro, spettacoli e cinema.

MUSEI D'ESTATE TREVISO 2025 FINO AL 7 AGOSTO 2025 - Rassegna musicale Concerti musica classica, jazz e barocca presso l'Auditorium del Museo Santa Caterina Treviso. 9 eventi che vedono tra i partecipanti anche alcuni dei Solisti dell’Orches Vai su Facebook

