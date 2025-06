Esposito Inter interesse dalla Serie A | proposto uno scambio lo scenario

Il mercato si infiamma intorno a Francesco Pio Esposito, talento dell’Inter tornato in nerazzurro dopo il prestito allo Spezia. Il Parma si fa avanti con entusiasmo, puntando a portarlo a sostegno di Yoan Bonny, oggetto di interesse dei nerazzurri. Uno scenario di scambi e opportunità che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante e delle strategie di mercato dei grandi club italiani. Ma cosa riserverà il destino a Esposito?

Esposito Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante ex Spezia dopo il rientro in nerazzurro al termine del prestito. I dettagli. Il Parma ha messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell' Inter, come possibile sostituto di Yoan Bonny, che a sua volta interessa molto ai nerazzurri. Secondo quanto riportato dall'edizione online di La Repubblica, il club emiliano è pronto a investire per rafforzare il proprio reparto offensivo e guarda proprio al talento classe 2006 cresciuto nel vivaio dell'Inter. Esposito, reduce da una stagione da protagonista in Serie B con lo Spezia, dove ha messo a segno ben 19 gol, è considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

