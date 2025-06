Esplosione a Palermo nella notte | evacuato un edificio a Piazza Tonnara

Una violenta esplosione scuote Palermo nella notte, provocando l’evacuazione di un edificio in Piazza Tonnara. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente alle prime luci dell’alba per mettere in sicurezza la zona e soccorrere le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi. Restate aggiornati su DayItalianNews per tutte le novità.

Intervento dei Vigili del Fuoco dalle prime ore del mattino. Intorno alle 4,30 di questa notte, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Palermo, in Piazza Tonnara (zona Arenella), in seguito di una violenta esplosione che ha coinvolto un edificio di tre piani fuori terra. Coinvolta una gelateria, evacuate due persone. L'esplosione, la cui causa è ancora in fase di accertamento, ha interessato in particolare una gelateria situata al piano terra dell'edificio, provocando importanti crolli strutturali. Sono state messe in salvo due persone, entrambe illese, evacuate da due abitazioni situate nello stesso stabile.

