esplode una palazzina a palermo non ci sono vittime

AGI - Un'esplosione è avvenuta la notte scorsa a Palermo a piazza Tonnara, nel quartiere Arenella, dove è rimasto coinvolto un edificio di tre piani: non vi sono vittime. Dalle 4.30 diverse squadre dei vigili del fuoco operano sul posto. L'esplosione, le cui cause sono ancora da determinare, ha interessato la gelateria al piano terra e ha provocato crolli. Evacuazione e ricerca di persone. Sono state evacuate e messe in salvo due persone da due abitazioni dello stabile e non risultano feriti. Nonostante non risultino dispersi, i cani del nucleo cinofili dei vigili del fuoco stanno fiutando tra le macerie l'eventuale presenza di persone. 🔗 Leggi su Agi.it