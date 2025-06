Esercito israeliano arresta presunti membri di Hamas in Siria il video dell’Idf

Un nuovo episodio di tensione si svolge ai confini di Israele: l’esercito israeliano ha arrestato presunti membri di Hamas a Beit Jinn, in Siria, trovando anche armi e sventando potenziali attacchi. Il video diffuso dall’IDF testimonia la determinazione di Tel Aviv nel contrastare le minacce alla propria sicurezza. Questa operazione sottolinea come i fronti si estendano oltre i confini nazionali, complicando ulteriormente il quadro geopolitico della regione.

(LaPresse) L’ esercito israeliano ha dichiarato di aver arrestato terroristi di Hamas a Beit Jinn, nel sud della Siria. Secondo l’esercito, le persone arrestate stavano pianificando attacchi contro Israele e nella zona sono state trovate anche armi. Un video diffuso dalle forze israeliane (Idf) mostra le truppe di Tel Aviv durante l’operazione in Siria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esercito israeliano arresta presunti membri di Hamas in Siria, il video dell’Idf

