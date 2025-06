ESEO Italia | riconoscere esofagite eosinofila come malattia cronica

Roma – Dalla campagna ESEO 2025, che ha coinvolto oltre 50 équipe ospedaliere, strutture sanitarie e medici in tutta Italia attraverso iniziative divulgative e open day, emerge un dato cruciale: più del 50% delle visite ha portato alla richiesta di approfondimenti diagnostici per l’esofagite eosinofila. Questo risultato conferma il trend crescente negli ultimi anni, sottolineando l’importanza di riconoscere questa malattia cronica in modo tempestivo e accurato, migliorando così la qualità di vita dei pazienti.

Roma – Dalla campagna ESEO 2025, che ha coinvolto oltre 50 equipe ospedaliere, strutture sanitarie e medici su tutto il territorio nazionale impegnate attraverso una campagna divulgativa ed open day a ricevere pazienti con sintomi ascrivibili alle patologie eosinofile, è emerso che ben oltre il 50% delle visite ha portato alla richiesta di ulteriori accertamenti. Un dato che conferma il trend nella crescita degli anni precedenti, a dimostrazione che queste patologie, come sostenuto da tutti gli studi recenti, sono sempre più in aumento e l'attività di prevenzione è quindi fondamentale perché quella che vivono quotidianamente le persone affette da malattie gastrointestinali è una vera e propria odissea, alla ricerca di cura, ricerca e sostegno che faticano ad arrivare da parte delle Istituzioni.

