Escursione serale di scoperta dell' ecosistema del bosco Scoparello

Vivi un’esperienza unica tra le ombre e i suoni del Bosco Scoparello, un tesoro naturale che svela i suoi segreti al calar del sole. Sabato 14 giugno alle ore 17:00, l’info point turistico di Corato ti invita a un’escursione serale gratuita, patrocinata dal Comune, per riscoprire la magia di questo ecosistema nel suo momento più suggestivo. Preparati a immergerti in un mondo affascinante e a lasciarti sorprendere dalla natura. Non perdere questa occasione speciale!

Sabato 14 giugno alle ore 17:00 l'info point turistico del Comune di Corato organizza un'escursione serale nel bosco Scoparello, affascinante ecosistema boschivo che caratterizza il territorio e che sarà possibile riscoprire nella particolare luce della sera. L'evento gratuito, patrocinato dal.

