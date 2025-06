ESCLUSO DA EUROVISION 2026 | pronti-via c’è la prima squalifica | Richiesta ufficiale già inoltrata

L’Eurovision 2026 in Austria potrebbe riservare sorprese inattese: è stata ufficialmente richiesta un’esclusione eccellente, aprendo un nuovo capitolo di polemiche e opportunità. Dopo il successo di Nemo a Basilea nel 2025, il mondo dello spettacolo attende con curiosità e tensione di scoprire quali novità porterà l’edizione di quest’anno. Resta da vedere come evolverà questa intricata vicenda, ma una cosa è certa: l’attesa è alle stelle.

Possibile novità in vista dell’Eurovision 2026 che si terrà in Austria, chiesta ufficialmente un’esclusione eccellente. L ‘Eurovision Song Contest 2025 si è tenuto a Basilea, in Svizzera, dopo la vittoria di Nemo con “The Code” nell’edizione precedente. Le semifinali si sono svolte il 13 e 15 maggio, culminando nella Finale il 17 maggio presso la St. Jakobshalle. Lo spettacolo, come ogni anno, è stato ricco di sorprese, ma anche di polemiche. La vittoria dell’Eurovision è andata all’ Austria, rappresentata dal ventiquattrenne JJ con la canzone “Wasted Love”. La sua performance ha conquistato sia le giurie nazionali che il televoto del pubblico, portando il prestigioso trofeo nel paese alpino per la prima volta da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it