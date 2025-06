Esclusa la tromboembolia massiva polmonare per la donna morta dopo la liposuzione

Un tragico caso scuote Roma: una donna di 47 anni perde la vita dopo un intervento di liposuzione, ma l'autopsia esclude la tromboembolia massiva polmonare. Restano ancora molte domande senza risposta, e gli esami istologici saranno cruciali per svelare le cause precise di questa tragedia. La ricerca continua, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e trasparenza negli interventi estetici.

AGI - L'esame autoptico sul corpo della 47enne morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo un intervento di liposuzione in uno studio medico privato non ha evidenziato "una tromboembolia massiva polmonare, ma non è al momento esclusa una tromboembolia periferica". Lo apprende l'AGI da fonti sanitarie in relazione all'autopsia eseguita oggi. Fondamentale saranno dunque gli esami istologici per individuare le cause certe della morte. La tromboembolia polmonare massiva causa una grave ostruzione, con instabilità emodinamica e scompenso ventricolare destro che possono essere pericolosi per la vita.