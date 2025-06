esami sul braccialetto di una bimba indagini sugli ospedali

Il mistero avvolge ancora il duplice omicidio di Villa Pamphili, un caso che sta scuotendo l'intera Italia. Le vittime, madre e figlia, restano senza nome, mentre le indagini si intensificano tra denunce di scomparsa e ricoveri sospetti in ospedali di tutto il paese. La verità potrebbe nascondersi dietro dettagli apparentemente insignificanti, come un braccialetto trovato sul luogo del delitto. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda.

Il duplice omicidio di Villa Pamphili è ancora avvolto nel mistero: le due vittime, madre e figlia, infatti, non hanno ancora un nome e un cognome. Per risolvere il giallo, tra l'altro, gli inquirenti stanno vagliando tutte le denunce di scomparsa presentate anche in qualche Stato estero. Non solo. Al centro dell'inchiesta sulla morte di una bimba di circa sei mesi e della mamma trentenne, pure i ricoveri avvenuti in tutti gli ospedali d'Italia. Intanto, dai primi esami sul cadavere della madre, non sono emersi assunzioni di sostanze stupefacenti, come eroina o cocaina. Il corpo della donna, disteso sull'erba e coperto da una busta di plastica, è stato rinvenuto a circa 200 metri dal cadavere della figlia di pochi mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it