Esami di Stato 2026 | pubblicato il calendario prima prova di Maturità il 18 giugno Ordinanza

Pronti a pianificare il vostro percorso verso il grande traguardo? È stato finalmente pubblicato il calendario ufficiale degli Esami di Stato 2026, con la prima prova di maturità fissata per il 18 giugno. Un’occhiata alle date, agli orari e alle sessioni vi aiuterà a preparavi al meglio per affrontare questa importante sfida. Scopri tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati e sicuri al giorno X!

Pubblicato il calendario ufficiale degli Esami di Stato per l’anno scolastico 202526. L’ordinanza ministeriale fissa le date della Maturità, con la prima prova scritta della Maturità 2026 che si terrà il 18 giugno. Definito anche il periodo per gli esami di terza media e le sessioni per i CPIA. Il calendario ministeriale Esami di Stato . Esami di Stato 2026: pubblicato il calendario, prima prova di Maturità il 18 giugno Ordinanza . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: esami - stato - calendario - maturità

Prove orali concorso in concomitanza con fine anno scolastico ed Esami di Stato, si chiede il differimento - In considerazione della concomitanza tra le prove orali del recente Concorso per titoli ed esami e il termine dell'anno scolastico, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) richiede un differimento delle prove, a tutela degli studenti e dei docenti coinvolti nell'importante periodo degli esami di stato.

