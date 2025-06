Ero in vacanza con le mie amiche e sono stata violentata da tre ragazzi

Durante una serata di relax in Salento, una turista di Rimini ha vissuto un'esperienza traumatica, denunciando di essere stata vittima di violenza da parte di tre ragazzi. Un episodio che ha scosso la sua vacanza e apre una riflessione importante sulla sicurezza dei turisti. Le indagini sono in corso, ma è fondamentale sensibilizzare su questo tema delicato per garantire rispetto e protezione a tutti.

Una turista di Rimini in vacanza in Salento ha denunciato ai carabinieri di essere stata violentata da tre ragazzi. L'episodio, sul quale sono in corso indagini, sarebbe avvenuto a.

Salento, 12enne in vacanza accusa l'animatore del villaggio turistico di averla violentata; Giulianova, 15enne in vacanza stuprata e lasciata nuda in strada: aveva incontrato il ragazzo in discoteca; Bambina violentata da un animatore in un villaggio vacanze: la denuncia della dodicenne.

