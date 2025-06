Ermal Meta all' Ipercity con il nuovo libro Le camelie invernali | showcase presentazione e firmacopie

Preparati a vivere un momento unico: Ermal Meta, protagonista della scena musicale e letteraria, arriva all’Ipercity per presentare il suo nuovo romanzo “Le camelie invernali”. Un’occasione imperdibile per incontrare l’artista, scoprire il suo ultimo lavoro e firmare copie. Domenica 15 giugno alle ore... non perdere questa straordinaria tappa del tour, un appuntamento che lascerà il segno nella tua estate!

Dopo il successo dell’esordio letterario con “Domani e per sempre”, Ermal Meta torna in libreria con “Le camelie invernali”, un nuovo romanzo pubblicato da La nave di Teseo e sceglie il Centro Commerciale Ipercity per una tappa speciale del suo tour di presentazione. Domenica 15 giugno alle ore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ermal Meta all'Ipercity con il nuovo libro “Le camelie invernali”: showcase, presentazione e firmacopie

In questa notizia si parla di: ermal - meta - ipercity - camelie

Porto Rubino 2025 con Ermal Meta, Levante, Aiello, Fabi, Clementino - Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile sulla splendida costa pugliese, perché Porto Rubino 2025 sta per arrivare! Dal 10 al 19 luglio, la settima edizione trasformerà le spiagge in palcoscenici di emozioni con performance di grandi artisti come Ermal Meta, Levante, Aiello e Clementino.

ERMAL META INCONTRA I FAN A PADOVA: SHOWCASE DAL VIVO E PRESENTAZIONE DEL NUOVO ROMANZO Dopo il successo dell’esordio letterario con “Domani e per sempre”, Ermal Meta torna in libreria con “Le camelie invernali”, un nuovo romanzo Vai su Facebook

Ciao amici! Tra un concerto e l'altro del tour estivo, questi sono gli appuntamenti per parlare del mio nuovo romanzo. Un altro giro di presentazioni ci aspetta e non vedo l'ora! #lecamelieinvernali fioriscono anche d'estate! Vai su X

Ermal Meta all'Ipercity con il nuovo libro “Le camelie invernali”: showcase, presentazione e firmacopie; Ermal Meta torna a Padova per presentare il suo nuovo romanzo Le camelie invernali; Ermal Meta presenta il suo nuovo romanzo “Le camelie invernali” all’Ipercity di Albignasego.

Ermal Meta all'Ipercity con il nuovo libro “Le camelie invernali”: showcase, presentazione e firmacopie Lo riporta padovaoggi.it: Dopo il successo dell’esordio letterario con “ Domani e per sempre”, Ermal Meta torna in libreria con “ Le camelie invernali”, un nuovo romanzo pubblicato da La nave di Teseo e sceglie il Centro Comme ...