Erbe spontanee frutta e non solo | cosa mangiano le tartarughe di terra in natura

Scopri cosa mangiano le tartarughe di terra in natura e come le erbacee spontanee rappresentano la loro dieta principale. Questi affascinanti rettili, tra le specie più preziose e minacciate del nostro Paese, stanno affrontando sfide crescenti per la sopravvivenza. Proteggere il loro habitat è fondamentale per preservare queste meraviglie della biodiversità italiana. Continua a leggere e scopri come contribuire alla loro tutela.

Le tartarughe di terra o testuggini, sono rettili prevalentemente erbivori, che si nutrono soprattutto di foglie ed erbe spontanee. In Italia vivono tre specie diverse, tutte rigorosamente protette e purtroppo minacciate da perdita di habitat, incendi e catture. 🔗 Leggi su Fanpage.it

