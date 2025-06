Era uscito a pescare | il cadavere di Adriano Grassi è stato ritrovato nel laghetto

Una tragica scoperta scuote la comunità di Fonteno: il corpo di Adriano Grassi, il pensionato di Bollate scomparso durante una vacanza, è stato rinvenuto nel laghetto di Rogno. Dopo giorni di angoscianti ricerche, nulla ha potuto salvarlo. La vicenda apre uno squarcio sul mistero che avvolge questa perdita improvvisa e lascia un segno profondo nel cuore di chi lo conosceva.

Non c'è stato lieto fine per le ricerche di Adriano Grassi, pensionato 70enne di Bollate in vacanza a Fonteno, di cui si erano perse le tracce dalla mattina di mercoledì. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina, senza vita, nel laghetto di Rogno dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Era uscito a pescare: il cadavere di Adriano Grassi è stato ritrovato nel laghetto

