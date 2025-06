Era il panettiere Armando Gobeo l' anziano deceduto dopo l' incidente nella rotatoria di Spoltore

Lutto a Spoltore: si è spento Armando Gobeo, il panettiere di 83 anni vittima di un tragico incidente stradale. La sera di mercoledì 11 giugno, dopo essere stato coinvolto in un incidente nella rotatoria, Gobeo ha lottato tra la vita e la morte all'ospedale di Pescara. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della comunità, che piange un uomo stimato e amato. La causa del sinistro è ancora da chiarire, ma il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti.

