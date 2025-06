Equitazione | i Valkenswaard United ruggiscono nella Global Champions League di St Tropez

I Valkenswaard United hanno conquistato il cuore di St. Tropez, emergendo vittoriosi nella sesta tappa della Global Champions League 2025. Con una performance mozzafiato e un crono di 141.31, la squadra guidata da Hans-Dieter Dreher e Gilles Thomas ha dimostrato tutta la loro tenacia e talento, lasciando le altre squadre a inseguire. Un risultato che promette scintille nella corsa al titolo mondiale: la sfida è ancora tutta da scrivere.

I Valkenswaard United si impongono a St. Tropez nella sesta tappa della Global Champions League 2025, al termine di una gara appassionante per il pubblico francese. La formazione composta da Hans-Dieter Dreher (Elysium e Vestmalle De Cotis) e Gilles Thomas (Qalista DN) ha preceduto tutti sul tracciato della Costa Azzurra totalizzando un crono di 141.31 con sole 4 penalit√† anticipando le Cannes Stars, seconde a 142.86 anche loro con 4 penalit√†, e i Riesenbeck International, terzi a 136.10 ma con 8 penalit√†. In 16esima piazza i Paris Panthers di Guido Grimaldi e Clara Pezzoli, piuttosto fallosi con i loro cavalli fra primo e second round.