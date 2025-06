Epic Games Store regala due gemme | un’indagine cyberpunk e un ospedale pazzo!

Sei pronto a immergerti in due entusiasmanti avventure gratuite su Epic Games Store? Dal 19 giugno, potrai scaricare "The Operator", un coinvolgente thriller investigativo sviluppato da Bureau 81, e un ospedale pazzo che ti farà rivivere le emozioni di un classico gestionale. Due titoli imperdibili per ampliare la tua libreria e vivere esperienze uniche: non perdere questa straordinaria occasione di giocare gratis!

Epic Games Store torna a deliziare i giocatori con due nuovi titoli gratuiti: un thriller investigativo immersivo e un caotico gestionale ospedaliero che omaggia un classico dei giochi di simulazione. The Operator: un thriller investigativo da brividi. Dal 19 giugno, Epic Store regalerà The Operator, un gioco sviluppato da Bureau 81 che mette i giocatori nei panni di un agente federale alle prese con indagini complesse. Gioca come un operatore di intelligence: analizza dati, gestisci agenti sul campo e risolvi casi intricati.. Atmosfera cyberpunk: interfaccia grafica ispirata ai vecchi computer, con email, database e mappe da consultare. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

