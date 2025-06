Enzo Iacchetti sembra Greta Thunberg | Meloni? Ho un sogno

Enzo Iacchetti ricorda Greta Thunberg, mentre Meloni esprime il suo sogno. Nel frattempo, la Gran Bretagna sanziona due ministri israeliani, Ben-Gvir e Smotrich, per aver promosso violenza a Gaza e in Cisjordania, con misure condivise da Canada, Australia e Nuova Zelanda. L’Italia si distingue, non condividendo questa operazione anti-israeliana. Di questo si discute, evidenziando le complesse dinamiche diplomatiche e le ripercussioni internazionali di una decisione così controversa.

La Gran Bretagna ha sanzionato due ministri israeliani, Ben-Gvir e Smotrich, per aver "istigato la violenza estremista" a Gaza e in Cisgiordania. Le misure, condivise anche da Canada, Australia e Nuova Zelanda, prevedono il divieto di ingresso nei 4 Paesi e il congelamento di tutti gli asset riconducibili ai due esponenti del governo Netanyahu. Una operazione anti-israeliana non condivisa, tra gli altri Paesi, dall’Italia. Di questo si discute a È Sempre CartaBianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Tra gli ospiti c’è l’attore e comico Enzo Iacchetti, che ha una posizione molto precisa in merito e dice: "Io ho un sogno dentro di me, perché poi contano queste cose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it